Resultado Caribeña Día último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su combinación de emoción, cercanía con el público y total transparencia en cada sorteo.

Para miles de apostadores, este chance representa mucho más que una simple apuesta: es una tradición diaria cargada de ilusión y esperanza, donde cada número puede cambiar una historia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una cita infaltable para los apostadores del Caribe colombiano, quienes viven cada jornada con entusiasmo, expectativa y la esperanza de acertar el número ganador.

La emoción que genera este chance ha trascendido las fronteras de la región, ganando adeptos en distintas zonas del país. Su constancia, transparencia y tradición lo han convertido en un referente dentro del mundo de los juegos de azar en Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se debe a la variedad de modalidades que ofrece, adaptándose a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada una brinda oportunidades distintas para ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad ha permitido que el Caribeña Día mantenga su atractivo tanto entre los jugadores experimentados como entre quienes prueban suerte por primera vez, convirtiéndose en un juego divertido, accesible y lleno de emoción.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se destaca por su accesibilidad económica, permitiendo participar desde $500 hasta $10.000 pesos. Esta amplitud en los montos de apuesta lo convierte en una opción ideal para todo tipo de público, sin necesidad de grandes inversiones.



Gracias a su bajo costo y alta frecuencia, el sorteo ha logrado mantenerse vigente y consolidarse como una tradición en los hogares del Caribe colombiano.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso fácil, seguro y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y transparencia, el Caribeña Día continúa siendo un referente entre los juegos de azar de Colombia, llevando alegría, esperanza y oportunidades de ganar a miles de personas que cada tarde confían en la suerte.