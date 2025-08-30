Resultado de Lotería de Boyacá del 30 de agosto de 2025, ganador del premio mayor y secos

El sábado 30 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4587 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más emblemáticos del país. Con más de 100 años de historia, esta lotería no solo reparte millonarios premios cada semana, sino que también destina parte de sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud en Boyacá y en diferentes regiones de Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 30 de agosto de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Premios secos: más oportunidades para ganar

Además del premio mayor, los jugadores tuvieron la posibilidad de acceder a los premios secos, con montos que oscilaron entre los $10 millones y los $1.000 millones. Esta amplia bolsa de premios aumentó las probabilidades de que más apostadores resultaran beneficiados.

La entidad organizadora recordó a los participantes la importancia de revisar su billete y verificar en el listado oficial si su número figura entre los favorecidos.



¿Dónde ver el sorteo?

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan cada sábado a las 10:42 p. m. y pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece y de la cuenta oficial de Facebook de Telesantiago. Así, los jugadores tienen la posibilidad de conocer en tiempo real quiénes son los nuevos afortunados.



Cómo reclamar un premio

El proceso de cobro varía según el valor obtenido:



Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). Si el ganador no puede asistir, puede acercarse a puntos autorizados para recibir orientación.

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). Si el ganador no puede asistir, puede acercarse a puntos autorizados para recibir orientación. Premios de hasta $10 millones: pueden cobrarse en los puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o a través de la página web de la entidad.

Formas de participar en la Lotería de Boyacá

Acceder a un billete es sencillo y se puede hacer de dos maneras:

