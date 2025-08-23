Resultado de Lotería de Boyacá del 23 de agosto de 2025, ganador del premio mayor y secos

El sábado 23 de agosto de 2025 se celebró el sorteo número 4586 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados por los colombianos. Con más de un siglo de trayectoria, esta lotería no solo entrega millonarios premios cada semana, sino que además destina parte de sus recursos a la financiación del sistema de salud en Boyacá y en varias regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 23 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Resultados del Boyalotto del 23 de agosto

Lista de premios secos

En esta edición, los apostadores no solo esperaban el premio mayor, sino también los premios secos, que ofrecieron montos entre $10 millones y $1.000 millones. Gracias a esta amplia bolsa, cada jugador tuvo más oportunidades de convertirse en ganador.

Por ello, la entidad invitó a los participantes a revisar cuidadosamente su billete y confirmar si su número fue uno de los favorecidos en el listado oficial publicado.



¿Dónde y cuándo ver el sorteo?

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan todos los sábados a las 10:42 p. m. y pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece y la página oficial de Facebook de Telesantiago. De esta manera, los jugadores conocen de primera mano a los nuevos afortunados.



Reclamo de premios: pasos a seguir

El proceso para cobrar un premio depende de su valor:



Premios mayores a $10 millones: deben reclamarse en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). Si el ganador no puede asistir personalmente, puede solicitar asesoría en puntos autorizados.

deben reclamarse en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). Si el ganador no puede asistir personalmente, puede solicitar asesoría en puntos autorizados. Premios de hasta $10 millones: pueden cobrarse en puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o directamente en la página web oficial de la entidad.

Cómo participar en la Lotería de Boyacá

Jugar es sencillo y existen dos modalidades de compra:

