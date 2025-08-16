Resultado de Lotería de Boyacá del 16 de agosto de 2025, ganador del premio mayor y secos

El sábado 16 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4585 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en Colombia. Con más de 100 años de historia, esta lotería no solo reparte premios millonarios cada semana, sino que también contribuye de manera significativa a la financiación del sistema de salud en Boyacá y en diferentes regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 16 de agosto de 2025 es el 0904 de la serie 345. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Resultados del Boyalotto del 16 de agosto

Premios secos: más oportunidades de ganar

En esta edición, además del esperado premio mayor, el sorteo incluyó una amplia variedad de premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones. Esto significa que cada jugador tiene múltiples oportunidades de resultar ganador, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente el billete adquirido.

La Lotería de Boyacá publicó el listado oficial de resultados e invita a los participantes a verificar con atención si su número aparece entre los afortunados.



¿Cuándo y dónde se transmite el sorteo?

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan todos los sábados a las 10:42 de la noche. Los resultados pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece o en la página oficial de Facebook de Telesantiago, permitiendo conocer de primera mano quiénes son los nuevos ganadores.



Pasos para reclamar los premios

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido:



Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). En caso de no poder asistir personalmente, se puede solicitar asesoría en puntos autorizados.

Premios iguales o inferiores a $10 millones: se pueden reclamar en los puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o a través de la página web oficial de la Lotería de Boyacá.

Cómo participar en la Lotería de Boyacá

Acceder a este sorteo es sencillo y existen dos modalidades de compra:

