Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 20 de diciembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá ya realizó su sorteo número 4603 este 20 de diciembre de 2025, un evento que continúa fortaleciendo el recaudo de recursos destinados al sector salud en Boyacá y en otras regiones del país. Este tradicional juego de azar, respaldado por el Gobierno Departamental, sigue siendo uno de los más importantes de Colombia por su impacto social y su amplia trayectoria.

Quienes adquirieron un billete para este sorteo deben verificar cuidadosamente los resultados, ya que además del premio mayor, se entregaron decenas de premios secos, que también pueden representar una importante suma de dinero. La Lotería de Boyacá cuenta con una historia que se remonta a 1923, lo que la convierte en una de las más antiguas y reconocidas del país.

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 20 de diciembre de 2025 es el

Para resolver inquietudes relacionadas con el cobro de premios, los tiempos de pago, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la entidad dispone de la línea de WhatsApp 315 872 7559, donde se brinda orientación oficial a los ganadores.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación se presentan los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería de Boyacá. Se recomienda revisar detalladamente el número y la serie del billete para confirmar si alguno de estos premios corresponde al suyo.





El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede verse en vivo a través del Canal Trece y mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realiza, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, puede acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá asesoría sobre el proceso para reclamar el premio.

Cuando el premio es inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de los canales habilitados en la página oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y puede hacerse de dos formas: comprando el billete físico o jugando en línea. Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción, ya que normalmente cada billete se divide en cuatro fracciones.

La compra puede realizarse a través de:



Vendedores autorizados, debidamente identificados.

Puntos de venta autorizados, como corresponsales bancarios (Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Antes de comprar, es importante verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que corresponda a la fecha correcta del sorteo. Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.