Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy lunes 9 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de jugadores siguen cada noche el resultado oficial con la esperanza de que su número coincida con el ganador del día.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 9 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 9 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 9461 - 0.

Detalle del resultado



Número ganador: 9461.

Dos últimas cifras: 61.

Tres últimas cifras: 461.

Quinta: 0.

Estos son los números oficiales utilizados para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los participantes apostar de forma permanente.

El sorteo se realiza en la jornada nocturna y el resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del juego. Este horario permite a los jugadores conocer con precisión el momento en el que pueden revisar si su número fue el ganador del día.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del chance Sinuano Noche es la diversidad de modalidades disponibles para apostar. Cada jugador puede elegir la forma de juego según el premio que busca o el nivel de riesgo que desea asumir.



Los montos de apuesta generalmente oscilan entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana si las cuatro cifras coinciden exactamente con el resultado en el mismo orden.

se gana si las cuatro cifras coinciden exactamente con el resultado en el mismo orden. Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición.

se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: basta con acertar únicamente el último dígito del resultado.

Gracias a estas alternativas, cada participante puede adaptar su apuesta según su presupuesto o estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.

El proceso para apostar en línea suele incluir los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y definir la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo para los jugadores en caso de resultar ganadores.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Los jugadores que obtengan un premio en el Sinuano Noche deben presentar algunos documentos para realizar el proceso de cobro.

Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor expresado en UVT:



Premios menores a 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.

se requiere únicamente la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT .

es necesario diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del chance Sinuano Noche:



8 de marzo de 2026 : 7145 - 8

: 7145 - 8 7 de marzo de 2026: 8386 – 6

8386 – 6 6 de marzo de 2026: 3171 – 7

3171 – 7 5 de marzo de 2026: 4823 – 6

Consultar los resultados oficiales diariamente permite a los jugadores verificar sus apuestas y mantenerse al tanto de los números ganadores de este popular sorteo del Caribe colombiano.