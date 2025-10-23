Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su éxito radica en la combinación de tradición, transparencia y facilidad para jugar, lo que ha permitido que miles de personas participen cada día con la esperanza de iniciar la jornada con un golpe de suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a todos los presupuestos y estilos de juego. Cada opción brinda la posibilidad de obtener premios significativos, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad hace que cada sorteo esté lleno de emoción, ofreciendo múltiples caminos para alcanzar la suerte.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.



Para recibir el premio, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumpliendo con estos pasos, los jugadores pueden reclamar sus premios de forma rápida, segura y transparente.