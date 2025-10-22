Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables en Colombia. Su reconocimiento no solo se debe a su larga trayectoria y transparencia, sino también a la facilidad con la que miles de personas participan diariamente, buscando la suerte que transforme su día.

Gracias a su amplia red de puntos de venta autorizados, jugar El Dorado Mañana es sencillo y seguro. Cada sorteo se convierte en un momento lleno de emoción y expectativa, en el que la ilusión y la estrategia se combinan para ofrecer grandes oportunidades de ganar.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El sorteo El Dorado Mañana ofrece una amplia variedad de modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de juego. Cada opción brinda la posibilidad de obtener premios significativos, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una experiencia emocionante, donde la suerte puede transformar un instante en una gran oportunidad.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante recordar que no se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la posibilidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumpliendo estos pasos, los jugadores podrán disfrutar de su premio de manera rápida y segura.