Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia, gracias a una fórmula que combina emoción, transparencia y la posibilidad de transformar una pequeña apuesta en un gran premio.

Cada mañana, miles de colombianos participan con la ilusión de comenzar el día con buena suerte y optimismo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 30 de octubre de 2025 es el 7052 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7052

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 052

La quinta: 6

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las razones por las que el Dorado Mañana se mantiene como uno de los juegos más populares del país es su amplia variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción ofrece diferentes formas de ganar, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia emocionante, donde cada número puede cambiar el rumbo del día y ofrecer una nueva oportunidad de ganar.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana realiza su sorteo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación. Su horario matutino lo ha convertido en una tradición para quienes buscan comenzar la jornada con energía positiva y la esperanza de un golpe de suerte.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

El proceso de cobro es rápido, transparente y seguro, garantizando confianza a todos los participantes. Para reclamar un premio, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, emoción y esperanza, el Dorado Mañana continúa siendo un referente entre los juegos de azar en Colombia. Cada sorteo representa una nueva oportunidad para soñar, ganar y comenzar el día con la mejor energía.