Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia. Su éxito radica en una fórmula que mezcla emoción, transparencia y la posibilidad real de convertir una pequeña apuesta en grandes premios.

Cada mañana, miles de colombianos participan con la esperanza de iniciar su día con suerte, ilusión y optimismo.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las claves del éxito de El Dorado Mañana es la amplia variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para ajustarse a distintos gustos y presupuestos. Cada formato brinda oportunidades únicas de ganar, con pagos que dependen de la cantidad de cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia llena de emoción, en la que cada número puede cambiar el rumbo del día y ofrecer la posibilidad de obtener importantes recompensas.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación.

Su horario matutino lo ha convertido en una tradición para quienes buscan empezar la jornada con energía positiva y la ilusión de ganar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

El proceso de cobro es seguro, ágil y transparente, garantizando la confianza de los jugadores.



Para reclamar un premio, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa siendo un referente en los juegos de azar en Colombia, ofreciendo a diario la oportunidad de soñar, ganar y comenzar el día con una nueva dosis de esperanza.

