Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.
Su éxito radica en la mezcla perfecta entre tradición, transparencia y emoción, ofreciendo a miles de personas la oportunidad de iniciar el día con optimismo y la esperanza de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:
Resultado de Dorado Mañana
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Modalidades y premios del Dorado Mañana
Una de las razones que mantiene al Dorado Mañana entre los juegos más populares del país es la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada formato brinda diferentes formas de ganar y distintos niveles de premio según las cifras acertadas:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
- 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
- 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
- 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.
- 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.
Gracias a esta diversidad, cada sorteo se convierte en una experiencia emocionante, con múltiples oportunidades de ganar y vivir la emoción de acertar el número premiado.
Horario del sorteo
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.
No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación. Este horario matutino convierte al Dorado Mañana en una cita diaria para quienes buscan empezar la jornada con buena energía y la ilusión de la suerte.
Cómo reclamar un premio
Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. El proceso es rápido, seguro y completamente transparente. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso debidamente diligenciado.
- Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.
El Dorado Mañana sigue siendo sinónimo de confianza y emoción para los colombianos. Con su sistema claro de premios, su transmisión diaria y la posibilidad de ganar desde pequeñas apuestas, este juego continúa iluminando las mañanas de miles de apostadores que sueñan con un golpe de suerte.