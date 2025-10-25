Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su éxito radica en la mezcla perfecta entre tradición, transparencia y emoción, ofreciendo a miles de personas la oportunidad de iniciar el día con optimismo y la esperanza de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las razones que mantiene al Dorado Mañana entre los juegos más populares del país es la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada formato brinda diferentes formas de ganar y distintos niveles de premio según las cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta diversidad, cada sorteo se convierte en una experiencia emocionante, con múltiples oportunidades de ganar y vivir la emoción de acertar el número premiado.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación. Este horario matutino convierte al Dorado Mañana en una cita diaria para quienes buscan empezar la jornada con buena energía y la ilusión de la suerte.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. El proceso es rápido, seguro y completamente transparente. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana sigue siendo sinónimo de confianza y emoción para los colombianos. Con su sistema claro de premios, su transmisión diaria y la posibilidad de ganar desde pequeñas apuestas, este juego continúa iluminando las mañanas de miles de apostadores que sueñan con un golpe de suerte.