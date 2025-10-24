Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Su popularidad se debe a la combinación de tradición, transparencia y facilidad para participar, lo que ha convertido cada sorteo en una oportunidad para que miles de jugadores comiencen el día con un golpe de suerte.

Resultado de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de octubre de 2025 es el 3422 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3422

Dos últimas cifras: 22

Tres últimas cifras: 422

La quinta: 1

Modalidades y premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de juego diseñadas para ajustarse a todo tipo de presupuestos y estilos de apuesta. Cada formato brinda la posibilidad de obtener premios atractivos, dependiendo de las cifras acertadas y el tipo de jugada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad mantiene la emoción en cada sorteo, permitiendo a los jugadores múltiples formas de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se efectúan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para recibir el pago, los ganadores deben:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumpliendo con estos requisitos, los jugadores pueden reclamar su premio de manera segura, ágil y transparente.

