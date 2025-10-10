Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, la transparencia del proceso y la amplia red de puntos de venta autorizados disponibles en gran parte del país.

Además, su transmisión en vivo permite que los jugadores sigan cada sorteo en tiempo real, viviendo la emoción de conocer los números ganadores al instante. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 10 de octubre de 2025 es el 1123 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1123

Dos últimas cifras: 23

Tres últimas cifras: 123

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, ideales para distintos estilos y estrategias de juego. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte al Dorado Mañana en una opción atractiva para quienes buscan mayores oportunidades de ganar, combinando emoción y estrategia en cada sorteo.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su amplia cobertura, sus modalidades flexibles y su reputación de transparencia, el Dorado Mañana continúa siendo una de las alternativas preferidas por los colombianos que buscan disfrutar del juego con confianza y emoción cada mañana.