Resultado Dorado Tarde sorteo sábado 27 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia.

Su éxito se basa en la transparencia de cada sorteo, la legalidad de su operación y una amplia red de puntos autorizados que brindan seguridad a miles de apostadores en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos, con pagos atractivos según el tipo de acierto:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, este chance incluye una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de ganar premios más altos al combinarse con las cifras principales, haciendo el juego aún más emocionante.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se juega los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para reclamar, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con su tradición, reglas claras y premios atractivos, el Dorado Tarde se mantiene como una de las opciones favoritas para quienes buscan poner a prueba su suerte en Colombia.