Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia.

Su prestigio se debe a la transparencia de cada sorteo, el respaldo legal con el que opera y la emoción que despierta entre miles de apostadores que esperan, día tras día, el resultado ganador con la esperanza de llevarse un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Tarde de hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el 2089 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2089

Dos últimas cifras: 89

Tres últimas cifras: 089

La quinta: 1

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece distintas modalidades que se ajustan a los gustos y presupuestos de los jugadores. Cada una brinda una forma diferente de participar y ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, innovación que amplió las posibilidades de premio y aumentó la emoción en cada jugada. Gracias a esta novedad, El Dorado Tarde se consolidó como uno de los juegos más dinámicos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio de El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo.

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Los ganadores deben cumplir con estos requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con una combinación de tradición, confianza e innovación, El Dorado Tarde sigue siendo uno de los grandes referentes del chance en Colombia, llevando emoción y esperanza a miles de personas que sueñan con alcanzar la suerte dorada.