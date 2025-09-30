Resultado Dorado Tarde, último sorteo martes 30 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se consolida como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su éxito radica en la transparencia de cada jugada, la legalidad de su operación y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en el país.

Número ganador de Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes, 30 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Este sorteo ofrece diversas opciones de apuesta que se adaptan a diferentes presupuestos, con pagos atractivos de acuerdo con el tipo de acierto:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó una quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos al combinarse con las cifras principales. Esta innovación hace que el juego sea más dinámico y emocionante para los jugadores.



Horario del sorteo

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se realiza los domingos ni en días festivos, por lo que los apostadores deben planificar sus jugadas con antelación.



Cómo reclamar un premio

Según información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

