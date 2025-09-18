Resultado Lotería de Bogotá jueves 18 de septiembre de 2025

La noche del jueves 18 de septiembre de 2025 fue de pura emoción para los apostadores de la Lotería de Bogotá, que celebró su sorteo número 2812. En esta ocasión, el premio mayor entregó la impresionante suma de $14.000 millones, convirtiendo a un jugador en el gran ganador de la jornada.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 18 de septiembre de es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá repartió millonarias alegrías en distintas regiones del país con sus tradicionales premios secos:



Consulta de resultados oficiales

Los apostadores pueden verificar cada número en la imagen oficial publicada por la Lotería de Bogotá, disponible en sus canales digitales y puntos de venta autorizados.



Cómo reclamar un premio

Premios menores a seis salarios mínimos: s e pagan con el lotero o en puntos autorizados.

e pagan con el lotero o en puntos autorizados. Premios mayores: deben reclamarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en puntos oficiales fuera de la capital.

Documentos requeridos:



Billete original firmado.

Fotocopia de la cédula.

Certificación bancaria.

Formulario de identificación de ganadores.

Carta de autorización, en caso de terceros.

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

$18.000 Fracción individual: $6.000

$6.000 Sorteo unifraccional: una sola fracción por el valor total.

Recomendaciones

La Lotería de Bogotá recuerda:



Verificar que el billete esté en buen estado y corresponda a la fecha del sorteo.

Comprobar la casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.

Reclamar los premios dentro del año siguiente al sorteo, con seis meses adicionales para acciones legales.

Con este sorteo, la Lotería de Bogotá sigue repartiendo fortuna y cumpliendo sueños en toda Colombia.