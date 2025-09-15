Resultado Lotería de Cundinamarca, sorteo lunes 15 de septiembre 2025

El lunes, 15 de septiembre de 2025, la Lotería de Cundinamarca celebró su sorteo número (por determinar), entregando a los apostadores la oportunidad de llevarse grandes premios. En esta edición, el esperado Premio Mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos, uno de los más llamativos de la semana para quienes confían en la suerte.

El sorteo se lleva a cabo cada lunes a las 10:30 de la noche, y cuando la fecha coincide con un festivo, se traslada al martes en el mismo horario. Además, los seguidores pueden ver la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería, por ejemplo, el canal de Facebook.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 15 de septiembre de 2025, es el 1205 de la serie 162: ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Resultados Lotería de Cundinamarca

Una lotería con más de dos siglos de historia

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812, bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, se ha convertido en una tradición de los lunes por la noche, acompañando a miles de hogares con la emoción de los resultados y la ilusión de ganar.



Cómo participar y reclamar premios

Participar en esta lotería es muy sencillo y está al alcance de todos:



Premios principales de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo de este lunes entregó una atractiva bolsa de premios que refuerza el prestigio de esta lotería:



Premio Mayor: $6.000 millones

Tunjo de Oro: $300 millones

Guaca Secreta: $100 millones

5 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su legado de más de 200 años de historia, posicionándose como una de las más importantes del país gracias a sus millonarios premios y la confianza de los jugadores.