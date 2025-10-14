Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 14 de octubre de 2025

La suerte volvió a sonreír a los apostadores con el sorteo número 3122 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el lunes, 14 de octubre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar reafirma su compromiso de transformar vidas y apoyar causas sociales en todo el país.



Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 14 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería de la Cruz Roja entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades a los jugadores:



Cómo Consultar los Resultados Oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica (1) 3115432, opción 0 o extensión 100

Para verificar un billete, es indispensable comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Los ganadores cuentan con 30 días calendario para reclamar su premio, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.



Reclamo de Premios

Premio mayor: se reclama en la sede principal de Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31).

Premios secos: se pueden reclamar en puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal.

Documentos requeridos:



Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Deducciones de Ley

El ganador del premio mayor debe tener en cuenta las siguientes retenciones:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones.

aproximadamente $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): según la base gravable fijada por la DIAN.

En total, el monto neto estimado que recibirá el ganador es de alrededor de $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja recuerda que solo sus canales oficiales garantizan información confiable. Verificar correctamente los resultados puede ser la diferencia entre un simple número y un premio millonario que cambia vidas.