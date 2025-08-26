Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 26 de agosto de 2025

La suerte volvió a brillar en Colombia con el sorteo número 3116 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 26 de agosto de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, esta tradicional lotería reafirmó su promesa de transformar la vida de quienes confían en ella.

Premio mayor del sorteo 3116

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 26 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, la Lotería entregó múltiples premios secos que repartieron fortuna entre varios jugadores:



¿Cómo ver los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja?

Los sorteos se realizan todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. También es posible consultar los resultados a través de:



La página web oficial de la Lotería.

Sus redes sociales oficiales.

La línea telefónica (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Pasos para verificar si un billete es ganador

Compare el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Recuerde que tiene 30 días calendario para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

¿Dónde reclamar los premios?

Premio mayor: únicamente en la sede principal en Bogotá, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Documentos requeridos:



Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Impuestos aplicables al premio mayor

El ganador del premio de $7.000 millones debe tener en cuenta las deducciones de ley:



Impuesto a ganadores (17 %): alrededor de $1.190 millones.

alrededor de $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): según la base gravable de la DIAN.

En total, el monto neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.



Verifique siempre en canales oficiales

La Lotería de la Cruz Roja insiste en que la mejor forma de confirmar los resultados es a través de sus canales oficiales. Un minuto de verificación puede marcar la diferencia entre una ilusión y una verdadera fortuna.

