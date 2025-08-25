Resultado Lotería del Tolima del lunes 25 de agosto de 2025

La fortuna volvió a sonreír a los jugadores en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes, 25 de agosto de 2025. En su edición número 4132, este tradicional juego entregó un premio mayor de $3.500 millones, consolidándose como uno de los sorteos más esperados de la semana.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 25 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Premios Secos – Sorteo 4132

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima repartió una variada lista de premios secos que llevaron la alegría a cientos de hogares:



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Los ganadores deben seguir un proceso dependiendo del valor obtenido:



Premios menores a $5 millones: el jugador debe diligenciar sus datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula.

el jugador debe diligenciar sus datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula. Premios superiores a $5 millones: se exige presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se hace únicamente mediante transferencia electrónica.

se exige presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se hace únicamente mediante transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: se pueden reclamar directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

El cobro puede realizarse en las oficinas de la Lotería del Tolima o en las agencias distribuidoras oficiales, tanto para billetes físicos como digitales.



Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p.m.. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados se pueden seguir en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.