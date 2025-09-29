Resultado Lotería del Tolima del lunes 29 de septiembre de 2025

La expectativa volvió a encenderse en todo el país con el sorteo 4138 de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes 29 de septiembre de 2025. Este tradicional juego de azar entregó un Premio Mayor de $3.500 millones, consolidándose como uno de los más atractivos para los colombianos cada inicio de semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 29 de septiembre es el 6996 de la serie 060. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!

Ganadores de los premios secos

La Lotería del Tolima también repartió decenas de premios secos en diferentes categorías. Estos son algunos de los principales:



Cómo reclamar los premios

El proceso de cobro es sencillo y depende del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones: firmar el reverso del billete y presentar copia de la cédula.

firmar el reverso del billete y presentar copia de la cédula. Premios mayores a $5 millones: presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia donde se compró el billete.

Los pagos se efectúan en las oficinas de la Lotería del Tolima o en las agencias distribuidoras oficiales, sin importar si el billete es físico o digital.



Horarios y transmisión

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p.m..

Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados se pueden seguir en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.



Con cada edición, esta tradicional lotería reafirma su lugar en las costumbres de azar del país, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida de un día para otro.