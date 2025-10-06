En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Lotería del Tolima del lunes 6 de octubre de 2025

Resultado Lotería del Tolima del lunes 6 de octubre de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería del Tolima, que jugó este 6 de octubre, por un premio de 3.000 millones.

Foto: Lotería del Tolima - Pexels - Bluradio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el sorteo número 4139 de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes 6 de octubre e 2025. Este tradicional juego de azar se consolida cada inicio de semana como uno de los más esperados por los colombianos, gracias a sus atractivos premios y a su larga trayectoria en el país.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 6 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!

Principales premios secos

Además del premio mayor, el sorteo repartió decenas de premios secos en distintas categorías, ofreciendo más oportunidades de ganar a los participantes. Estos son algunos de los más destacados:

Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima facilita el proceso de cobro de premios, que varía según el monto ganado:

  • Premios menores a $5 millones: se debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de la cédula.
  • Premios mayores a $5 millones: es necesario presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente mediante transferencia electrónica.
  • Premios menores o aproximaciones: pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Los pagos se efectúan en las oficinas de la Lotería del Tolima o en agencias autorizadas, tanto para billetes físicos como digitales.

Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.
Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

