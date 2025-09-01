Publicidad

Resultado Lotería del Tolima del lunes 1 de septiembre de 2025

Resultado Lotería del Tolima del lunes 1 de septiembre de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería del Tolima, que jugó este 1 de septiembre, por un premio de 3.000 millones.

Resultado Lotería del Tolima del sorteo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:32 p. m.

La suerte volvió a brillar para los jugadores en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes, 1 de septiembre de 2025. En su edición número 4133, este tradicional juego entregó un premio mayor de $3.500 millones, ratificándose como uno de los sorteos más esperados cada semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!

Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería del Tolima repartió decenas de premios secos que alegraron a cientos de familias en el país. Entre los destacados estuvieron:

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de cobro varía según el monto ganado:

  • Premios menores a $5 millones: basta con diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula.
  • Premios mayores a $5 millones: se requiere presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.
  • Premios menores o aproximaciones: pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Los premios se pueden reclamar en las oficinas de la Lotería del Tolima o en las agencias distribuidoras oficiales, tanto para billetes físicos como digitales.

Horarios y transmisión

La Lotería del Tolima juega todos los lunes a las 10:30 p.m.. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.
Los resultados se transmiten en vivo por el canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

