Resultado Lotería del Tolima del lunes 1 de septiembre de 2025

La suerte volvió a brillar para los jugadores en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes, 1 de septiembre de 2025. En su edición número 4133, este tradicional juego entregó un premio mayor de $3.500 millones, ratificándose como uno de los sorteos más esperados cada semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería del Tolima repartió decenas de premios secos que alegraron a cientos de familias en el país. Entre los destacados estuvieron:



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de cobro varía según el monto ganado:



basta con diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula. Premios mayores a $5 millones: se requiere presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

Los premios se pueden reclamar en las oficinas de la Lotería del Tolima o en las agencias distribuidoras oficiales, tanto para billetes físicos como digitales.



Horarios y transmisión

La Lotería del Tolima juega todos los lunes a las 10:30 p.m.. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados se transmiten en vivo por el canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.