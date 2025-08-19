Resultado Lotería del Tolima del martes 19 de agosto de 2025

La suerte volvió a brillar para miles de apostadores en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del martes 19 de agosto de 2025. En su edición número 4131, este tradicional juego entregó un premio mayor de $3.500 millones, consolidándose como una de las loterías más atractivas de la semana.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este martes 19 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Premios secos – Lotería del Tolima, sorteo 4130

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima repartió una amplia variedad de premios secos que también llenaron de alegría a muchos jugadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Los ganadores tienen varias opciones para reclamar sus premios, dependiendo del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones : se deben diligenciar los datos personales en el reverso del billete y presentar una copia de la cédula.

: se deben diligenciar los datos personales en el reverso del billete y presentar una copia de la cédula. Premios superiores a $5 millones : es necesario presentar el billete ganador, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación y verificación de datos. El pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica.

: es necesario presentar el billete ganador, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación y verificación de datos. El pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se compró el billete.

Los apostadores pueden acercarse a las oficinas de la Lotería del Tolima o a la agencia distribuidora indicada en el billete para hacer efectivo su premio, ya sea en formato físico o digital.



Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p.m.. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook “Lotería del Tolima”.

