Resultado Lotería del Tolima del sorteo del lunes 11 de agosto de 2025

La fortuna volvió a sonreír a miles de apostadores en Colombia con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes 4 de agosto de 2025. En su edición número 4130, este tradicional juego entregó un premio mayor de $3.500 millones, consolidándose como una de las loterías más esperadas de la semana.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p.m. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. Los seguidores pueden ver la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook “Lotería del Tolima”.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 11 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Lista de premios secos – sorteo 4130

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima repartió múltiples premios secos. Estos son los números y series ganadores:



Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima

Los ganadores pueden cobrar su premio presentando el billete o fracción, en formato físico o digital, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora indicada en el billete.



Premios menores a $5 millones: se diligencian los datos personales en el reverso del billete, junto con una copia de la cédula.

Premios superiores a $5 millones: se debe presentar el billete ganador, copia de la cédula, formato de identificación y verificación de datos, RUT y certificación bancaria. El pago se realiza únicamente mediante transferencia electrónica.

Para premios menores o aproximaciones, también es posible reclamar directamente al lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.