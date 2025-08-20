Resultado MiLoto martes 19 de agosto de 2025 con número ganador y premios

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 0383 de MiLoto de este martes, 19 de agosto de 2025 dejó como número ganador el 04 - 13 - 23 - 32 - 37 ganando un acumulado de $260 millones.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $300 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.



Total ganadores: 7.242

Total premiación: $74.713.900

Distribución de premios:



5 aciertos: $0 (no hubo ganadores)

4 aciertos: $17.256.000 (8 ganadores – $2.157.000 cada uno)

3 aciertos: $30.413.900 (473 ganadores – $64.300 cada uno)

2 aciertos: $27.044.000 (6.761 ganadores – $4.000 cada uno)

¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple:

