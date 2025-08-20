Publicidad

Resultado MiLoto martes 19 de agosto de 2025 con número ganador y premios

Resultados completos del sorteo 0383 MiLoto, que entregó un premio mayor de 260 millones de pesos.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 12:43 a. m.

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 0383 de MiLoto de este martes, 19 de agosto de 2025 dejó como número ganador el 04 - 13 - 23 - 32 - 37 ganando un acumulado de $260 millones.

Resultados de MiLoto - 19 de agosto.jpg

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $300 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.

  • Total ganadores: 7.242
  • Total premiación: $74.713.900

Distribución de premios:

  • 5 aciertos: $0 (no hubo ganadores)
  • 4 aciertos: $17.256.000 (8 ganadores – $2.157.000 cada uno)
  • 3 aciertos: $30.413.900 (473 ganadores – $64.300 cada uno)
  • 2 aciertos: $27.044.000 (6.761 ganadores – $4.000 cada uno)

¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple:

  • Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
  • Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
  • Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.
