Resultado MiLoto martes 19 de agosto de 2025 con número ganador y premios

Actualizado: agosto 20, 2025 12:43 a. m.
MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.
El sorteo 0383 de MiLoto de este martes, 19 de agosto de 2025 dejó como número ganador el 04 - 13 - 23 - 32 - 37 ganando un acumulado de $260 millones.
Resultados por aciertos MiLoto último sorteo
Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $300 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.
- Total ganadores: 7.242
- Total premiación: $74.713.900
Distribución de premios:
- 5 aciertos: $0 (no hubo ganadores)
- 4 aciertos: $17.256.000 (8 ganadores – $2.157.000 cada uno)
- 3 aciertos: $30.413.900 (473 ganadores – $64.300 cada uno)
- 2 aciertos: $27.044.000 (6.761 ganadores – $4.000 cada uno)
¿Cómo se juega?
El juego es bastante simple:
- Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
- Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
- Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.