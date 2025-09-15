En vivo
Resultado MiLoto: número ganador del sorteo del lunes 15 se septiembre de 2025

Resultado MiLoto: número ganador del sorteo del lunes 15 se septiembre de 2025

En el sorteo número 398 de Miloto, realizado el lunes, 15 de septiembre de 2025, conozca si usted fue uno de los felices ganadores.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:21 p. m.

Este lunes, 15 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número (por determinar) de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números (en minutos).

El acumulado del sorteo era de $230 millones, después de que en el sorteo del viernes ningún afortunado se llevaran el premio mayor por 200 millones de pesos.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el martes, 16 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de (en minutos) millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.

