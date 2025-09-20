Resultado Paisita Día sorteo sábado 20 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, cada jornada reúne a miles de apostadores que esperan con emoción los resultados. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita seguir la transmisión en directo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación lo convierte en un momento diario lleno de expectativa para los jugadores.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diferentes formas de participación que se ajustan a las preferencias de cada apostador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto jugadores frecuentes como ocasionales pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo de apuesta.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es un juego accesible para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta flexibilidad permite participar con inversiones pequeñas o montos más altos, sin perder la posibilidad de ganar premios atractivos.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):



Menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, amplia cobertura y atractivos premios, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas de los antioqueños y de miles de jugadores en todo el país.