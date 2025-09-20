En vivo
Resultado Paisita Día sorteo sábado 20 de septiembre de 2025

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sábado 20 de septiembre.

Paisita Día
Paisita Día
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, cada jornada reúne a miles de apostadores que esperan con emoción los resultados. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita seguir la transmisión en directo:

  • Lunes a sábado: 1:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta programación lo convierte en un momento diario lleno de expectativa para los jugadores.

Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diferentes formas de participación que se ajustan a las preferencias de cada apostador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:

  • 4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto jugadores frecuentes como ocasionales pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo de apuesta.

Valor de las apuestas

El Paisita Día es un juego accesible para todos los presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta flexibilidad permite participar con inversiones pequeñas o montos más altos, sin perder la posibilidad de ganar premios atractivos.

Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar:

  • Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):

  • Menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, amplia cobertura y atractivos premios, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas de los antioqueños y de miles de jugadores en todo el país.

Paisita día

Resultados del chance

