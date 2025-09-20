Resultado Paisita Día sorteo sábado 20 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la identidad cultural de la región.
Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, cada jornada reúne a miles de apostadores que esperan con emoción los resultados. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Horario del sorteo
El Paisita Día cuenta con un horario fijo que facilita seguir la transmisión en directo:
- Lunes a sábado: 1:00 p.m.
- Domingos y festivos: 2:00 p.m.
Esta programación lo convierte en un momento diario lleno de expectativa para los jugadores.
Modalidades de apuesta
El sorteo ofrece diferentes formas de participación que se ajustan a las preferencias de cada apostador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:
- 4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.
- 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.
Gracias a estas opciones, tanto jugadores frecuentes como ocasionales pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo de apuesta.
Valor de las apuestas
El Paisita Día es un juego accesible para todos los presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos.
Esta flexibilidad permite participar con inversiones pequeñas o montos más altos, sin perder la posibilidad de ganar premios atractivos.
Cómo reclamar un premio
Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar:
- Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):
- Menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
- Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
Con su tradición, amplia cobertura y atractivos premios, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas de los antioqueños y de miles de jugadores en todo el país.