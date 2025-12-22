Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, gracias a un formato innovador que combina el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales.

Esta propuesta, que mezcla números, astrología y suerte, ha captado la atención de miles de jugadores que buscan una experiencia diferente a la de los sorteos convencionales. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se caracteriza por una mecánica sencilla y flexible que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe elegir un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las posibilidades de acierto. Además, el apostador define el valor de la apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.



Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado notablemente la participación a nivel nacional.



Valor de las apuestas

Uno de los puntos fuertes de este juego es su accesibilidad, ya que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible. El proceso varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):

