Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El Chance Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una propuesta innovadora que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta fusión entre números, astrología y azar ha despertado el interés de miles de jugadores que buscan una alternativa distinta a los sorteos convencionales, manteniendo reglas claras, accesibilidad y una experiencia diferente.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 29 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se distingue por una mecánica sencilla y flexible que permite múltiples combinaciones en cada jugada. Para participar, el jugador debe escoger un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De forma opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las probabilidades de acierto. Además, el apostador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de jugar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con estas características, el Chance Super Astro Sol continúa consolidándose como una opción atractiva, confiable y diferente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, combinando facilidad de juego, horarios accesibles y un formato innovador que atrae a miles de participantes cada día.