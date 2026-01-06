Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

El Chance Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que integra el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta combinación entre números, astrología y azar ha despertado el interés de miles de jugadores que buscan una alternativa distinta a los sorteos convencionales. Con una dinámica sencilla, reglas claras y fácil acceso, el Super Astro Sol ofrece una experiencia diferente dentro del portafolio de juegos de chance disponibles en el país, atrayendo a un público amplio que disfruta de opciones variadas y originales.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 6 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 6 de enero de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica simple y flexible que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De forma opcional, el juego ofrece la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando así las probabilidades de acierto. Además, cada apostador define el valor de su jugada y puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de jugar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chance Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se ajusta a distintos presupuestos y tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Gracias a estas características, el Chance Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción confiable, innovadora y atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia, al combinar facilidad de juego, accesibilidad y un formato diferente que cada día suma más participantes.