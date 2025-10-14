Resultado y ganador de Paisita Día hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la identidad cultural y del orgullo regional. Más que un simple sorteo, este chance se ha convertido en una tradición diaria para miles de jugadores que participan con la esperanza de obtener un premio en efectivo.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 14 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios fijos que permiten a los apostadores seguir los resultados con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación, los participantes pueden disfrutar del sorteo en vivo y conocer los resultados al instante, manteniendo viva la expectativa día tras día.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Paisita Día es la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos gustos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico, entretenido y con múltiples oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es accesible para todos los públicos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes juegan por diversión ocasional como a los apostadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican las siguientes condiciones:

