Resultados Baloto y Revancha, sorteo lunes 10 de noviembre de 2025

El lunes, 10 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2576 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.
Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de 28.200 millones de pesos y Revancha de $6.600 millones.
Los números ganadores del Baloto fueron: y la superbalota
Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: y la superbalota
La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores.
El sorteo 2577 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 12 de noviembre.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.