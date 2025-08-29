Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Accidente Daniel Palacios
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados ColorLoto: sorteo jueves 28 de agosto de 2025

Resultados ColorLoto: sorteo jueves 28 de agosto de 2025

El próximo sorteo se realizará con un pozo acumulado de $1.030 millones.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:08 a. m.

Este jueves, 28 de agosto de 2025, el juego de azar ColorLoto, operado por Baloto, entregó los resultados del sorteo número 0107, dejando un acumulado de $1.030 millones para el próximo juego.

Los números ganadores fueron: 7 (rojo) - 2 (negro) - 7 (azul) - 5 (amarillo) - 6 (verde) - 3 (verde).

¡El Acumulado de ColorLoto Sigue Creciendo

El próximo sorteo se realizará con un pozo acumulado de $1.030 millones, manteniendo las expectativas de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores del ColorLoto.

¿Qué sigue para los ganadores?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, le recomendamos verificar cuidadosamente su boleto y seguir las instrucciones indicadas por ColorLoto para reclamar el premio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías