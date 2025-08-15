Resultados ColorLoto: sorteo jueves 14 de agosto de 2025

Este jueves 14 de agosto de 2025, el juego de azar ColorLoto, operado por Baloto, entregó los resultados del sorteo número 0104, dejando un acumulado de $1.000 millones para el próximo juego.

Los números ganadores fueron: 3 (azul) - 1 (negro) - 5 (azul) - 7 (verde) - 4 (azul) - 6 (rojo).



¡El Acumulado de ColorLoto Sigue Creciendo

El próximo sorteo se realizará con un pozo acumulado de $1.000 millones, manteniendo las expectativas de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores del ColorLoto.

¿Qué sigue para los ganadores?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, le recomendamos verificar cuidadosamente su boleto y seguir las instrucciones indicadas por ColorLoto para reclamar el premio.