Resultados de Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

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Los resultados del sorteo 2.642 de Baloto y Revancha, realizado el sábado, 11 de abril de 2026, dejaron nuevamente los premios mayores acumulados, aumentando las expectativas para el próximo sorteo programado para el lunes, 13 de abril.
En esta ocasión, los números ganadores de Baloto fueron: en minutos
En el mismo sorteo también se jugó la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con un acumulado independiente. Los números ganadores de la Revancha fueron: en minutos.
El próximo sorteo se realizará el lunes 11 de abril de 2026, cuando miles de jugadores en Colombia volverán a intentar acertar la combinación ganadora que les permita quedarse con uno de los premios más altos de las loterías del país.