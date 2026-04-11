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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

Resultados de Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

El Baloto y Revancha volvió a quedar acumulado tras el sorteo 2.642. Conozca los números ganadores y el nuevo premio que estará en juego el lunes 13 de abril de 2026.

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