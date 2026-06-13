Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 12 de junio de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 12 de junio dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto subió nuevamente.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4839

La Lotería de Medellín llevó a cabo el sorteo 4838 el pasado viernes 12 de junio de 2026, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número: 7863 de la serie 373.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5074

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 5 de junio de 2026, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el premio mayor de $6.500 millones tuvo como ganador el número: 0188 de la serie 200.

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Lotería de Risaralda: premio mayor

La Lotería de Risaralda celebró su sorteo número 2954 la noche del viernes 12 de junio de 2026, entregando millonarios premios a varios apostadores en diferentes regiones del país. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de $2.333 millones fue para el número: 8165 de la serie 067, una combinación que se convirtió en la gran protagonista de la jornada.

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Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 12 de junio

La suerte volvió a rodar este viernes 12 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 553, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 15, 01, 22, 18 y 29.

