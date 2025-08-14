Resultados del Baloto y Revancha del 13 de agosto de 2025: diversos premios entregados

El más reciente sorteo del Baloto dejó un nuevo acumulado de $14.600 millones luego de que no se registrara ningún ganador con los 5 números más la Super Balota. En esta ocasión, el mayor premio entregado fue para un jugador que acertó los 5 números sin la Super Balota, llevándose $34.203.650.

En el sorteo #2.539 del Baloto realizado el 13 de agosto de 2025, los números ganadores fueron 07, 12, 22, 33, 38 y superbalota 05. El nuevo acumulado quedó en $14.600 millones, con 19.018 ganadores y una premiación total de $185.478.250.

En la Revancha, los números ganadores fueron 01, 03, 09, 24, 34 y superbalota 09. El acumulado para este juego es de $2.500 millones, con 20.885 ganadores y una premiación total de $80.112.100.

Resultados oficiales del Baloto

Baloto – Nuevo acumulado: $14.600 millones

5 + SB → $0 – 0 ganadores.

5 → $34.203.650 – 1 ganador.

4 + SB → $6.855.000 – 3 ganadores ($2.285.000 cada uno).

4 → $7.497.600 – 44 ganadores ($170.400 cada uno).

3 + SB → $6.498.000 – 114 ganadores ($57.000 cada uno).

3 → $21.178.700 – 1.943 ganadores ($10.900 cada uno).

2 + SB → $16.905.300 – 1.523 ganadores ($11.100 cada uno).

0 + SB → $92.340.000 – 15.390 ganadores ($6.000 cada uno).

Revancha – Nuevo acumulado: $2.500 millones

5 + SB → $0 – 0 ganadores.

5 → $0 – 0 ganadores.

4 + SB → $3.165.750 – 5 ganadores ($633.150 cada uno).

4 → $3.462.200 – 28 ganadores ($123.650 cada uno).

3 + SB → $2.999.800 – 106 ganadores ($28.300 cada uno).

3 → $9.808.800 – 1.608 ganadores ($6.100 cada uno).

2 + SB → $7.812.550 – 1.517 ganadores ($5.150 cada uno).

0 + SB → $52.863.000 – 17.621 ganadores ($3.000 cada uno).

Otros ganadores destacados fueron los tres apostadores que acertaron 4 números más la Super Balota, cada uno con un premio de $2.285.000. También hubo 44 ganadores con 4 aciertos, quienes obtuvieron $170.400 cada uno. En total, miles de jugadores recibieron premios que van desde los $6.000 hasta los $57.000, según la cantidad de aciertos.

En el caso de la Revancha, el acumulado sube a $2.500 millones tras no haber ganador con la combinación completa. Los mejores premios se los llevaron cinco apostadores que acertaron 4 números más la Super Balota, recibiendo $633.150 cada uno. El resto de las categorías entregó premios desde $3.000 hasta $123.650.

Publicidad

Tanto el Baloto como la Revancha continúan sin entregar sus acumulados mayores, lo que aumenta la expectativa para el próximo sorteo.