En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados del Baloto y Revancha del 29 de septiembre de 2025: premios y acumulados

Resultados del Baloto y Revancha del 29 de septiembre de 2025: premios y acumulados

El Baloto y Revancha sorteo 2.559 del lunes 29 de septiembre de 2025 dejaron más de 42.000 ganadores y millonarias premiaciones.

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

El lunes, 29 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.559 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país. Aunque no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí se registraron miles de ganadores en las diferentes categorías.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: y la superbalota

El acumulado para el próximo sorteo del miércoles, 1 de octubre sube a $22.100 millones.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: y la superbalota

El acumulado de la Revancha asciende ahora a $4.400 millones para el sorteo del próximo lunes.

Acumulados siguen creciendo

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. En conjunto, Baloto y Revancha suman más de $26.500 millones en premios acumulados.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad