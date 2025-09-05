Resultados del sorteo de ColorLoto: $1.070 millones en juego para el próximo acumulado

El sorteo número 0111 de ColorLoto de Baloto, realizado el jueves 4 de septiembre de 2025, dejó como resultado la combinación de las siguientes balotas: dos (2) azul, tres (3) verde, cinco (5) negro, siete (7) verde, cinco (5) rojo y tres (3) amarillo. Aunque ningún jugador logró acertar los seis números y colores en orden exacto, se entregaron premios por un total de $6.848.700 distribuidos entre 466 ganadores en todo el país.

El premio mayor, que ascendía al acumulado de la jornada, quedó desierto. Ningún apostador consiguió los seis aciertos, por lo que el acumulado asciende ahora a $1.070 millones, que estarán en juego en el próximo sorteo.

Colorloto

Distribución de los premios

Aciertos de 6 números: No se registraron ganadores, dejando el premio mayor en $0.

Aciertos de 5 números: Tres jugadores se llevaron $146.150 cada uno, para un total de $438.450.

Aciertos de 4 números: Hubo 20 ganadores que recibieron $63.900 cada uno, sumando $1.278.000.

Aciertos de 3 números: Esta categoría concentró la mayor cantidad de ganadores, con 314 aciertos que se llevaron $8.000 cada uno, entregando un acumulado de $2.512.000.

Acierto de números sin importar colores: Trece jugadores obtuvieron $92.250 cada uno, alcanzando un total de $1.199.250.

Acierto únicamente del color: 116 participantes recibieron $12.250, acumulando un total de $1.421.000.

Balance del sorteo

En esta jornada, la premiación total de $6.848.700 reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

El juego ColorLoto de Baloto, vigilado por Supersalud y operado bajo licencia de Coljuegos, sigue atrayendo la atención de apostadores que buscan la oportunidad de llevarse millonarias sumas. Con el nuevo acumulado de $1.070 millones, las expectativas para el próximo sorteo crecen, manteniendo la emoción en cada rincón del país.

El siguiente sorteo podría cambiar la vida de un jugador afortunado. Mientras tanto, los participantes de esta edición celebran sus premios y esperan seguir en la competencia por el gran acumulado que cada semana despierta más interés.