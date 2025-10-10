Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 10 de octubre de 2025

La Lotería de Risaralda volvió a repartir fortuna en su sorteo habitual, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Administrada por la Gobernación del departamento, esta lotería no solo entrega millonarios premios a sus participantes, sino que también cumple una valiosa labor social: recauda recursos para financiar programas de salud en toda la región.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda de este viernes 10 de octubre de 2025 es el XXX de la serie XXX. Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.333.333.333!



Premios secos

Además del premio principal, se entregaron numerosos premios secos que también pueden cambiar vidas. Estos son los resultados destacados:



¿Cuándo y dónde jugar?

La Lotería de Risaralda realiza su sorteo todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del canal regional TELECAFÉ. Con más de cinco décadas de historia —nació en 1967 como Lotería de Beneficencia de Risaralda— mantiene su compromiso de apoyar la salud pública y el desarrollo social del departamento.



Reclamo de premios

Los ganadores pueden reclamar sus premios directamente en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en Calle 19 #7-53, Pereira. Es importante presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad para hacer efectivo el cobro.

Con cada sorteo, la Lotería de Risaralda sigue cumpliendo su doble misión: entregar grandes oportunidades a los jugadores y fortalecer los programas de salud de la región.