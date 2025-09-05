Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 5 de septiembre de de 2025

La Lotería de Risaralda llevó a cabo su sorteo número (xxx) este viernes (día) de (mes) de (año). Este popular juego de azar, administrado por la Gobernación de Risaralda, tiene como propósito principal recaudar recursos para financiar programas de salud en el departamento.

Si compraste tu billete para esta edición, es momento de revisar con atención, ya que además del premio mayor se entregaron numerosos premios secos que pueden cambiar la vida de los participantes.

Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.333.333.333!

Es importante recordar que, para reclamar cualquier premio, el área técnica de la Lotería valida las fracciones ganadoras de premios mayores, secos y promocionales, verificando que estén en buen estado y que correspondan con los números y series sorteados.



Ganadores de los secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, se entregaron varios premios secos. A continuación encontrarás la lista completa para que revises tu billete y confirmes si resultaste ganador:

La recomendación oficial es consultar siempre la imagen publicada por la Lotería de Risaralda, comparar cuidadosamente cada número y conservar el billete en buen estado. ¡No dejes pasar la oportunidad, podrías ser uno de los afortunados!



¿A qué hora juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda se sortea todos los viernes a las 11:00 p.m. y su transmisión oficial se realiza en vivo a través del canal regional TELECAFÉ.

Este sorteo tiene una trayectoria histórica: comenzó en 1967 bajo el nombre de Lotería de Beneficencia de Risaralda, con el objetivo de apoyar programas de salud pública, bienestar social y proyectos comunitarios.

Publicidad

Si resultas ganador, puedes reclamar tu premio directamente en la sede oficial ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira.