Resultados Lotería del Huila, último ganador del martes 28 de octubre de 2025

La suerte volvió a brillar en Colombia la noche del martes, 28 de octubre de 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4727 de la Lotería del Huila a las 10:30 de la noche.

Este tradicional juego de azar no solo repartió millones, sino que también coronó a un nuevo ganador con el premio mayor de la jornada.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 28 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos – Resultados Completos

Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó múltiples Premios Secos, ofreciendo más oportunidades de ganar a sus participantes: (en minutos).

Un Juego con Propósito Social

Más allá de los premios, la Lotería del Huila cumple un rol fundamental en el país. Desde 1924, sus recursos se destinan al financiamiento de hospitales y entidades médicas, fortaleciendo el sistema de salud y beneficiando a miles de colombianos.



Cómo Participar

Jugar a la Lotería del Huila es muy sencillo:



Compra un billete en puntos autorizados, como PagaTodo. Elige tu número y serie preferidos. Conserva el billete en buen estado para poder reclamar tu premio en caso de ganar.

Fechas y Recomendaciones Importantes

Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.

todos los martes a las 11:00 p. m. Plazo para reclamar: hasta un año después del sorteo.

hasta un año después del sorteo. Consejo: verifica los resultados en los canales oficiales para evitar fraudes.

Cada martes representa una nueva oportunidad de ganar en grande, al tiempo que se contribuye al desarrollo de la salud pública en Colombia.