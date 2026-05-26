Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 25 de mayo de 2026

El lunes 25 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número 2585 de la serie 161, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4171

Publicidad

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 25 de mayo de 2026 es el: 8252 de la serie 034. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Publicidad

Resultados MiLoto - 25 de mayo

Durante el sorteo 504, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 08 - 28 - 23 - 02 - 34. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal se acumula.

Resultados ColorLoto del 25 de mayo de 2026: sorteo 181

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 4 (verde) - 1 (negro) - 6 (negro) - 2 (amarillo) - 5 (azul) - 2 (blanco).

Baloto y Revancha: nuevos acumulados