Resultados MiLoto 12 de agosto de 2025: número ganador y premios

Resultados MiLoto 12 de agosto de 2025: número ganador y premios

Resultados completos del sorteo 0376 MiLoto, que entregó un premio mayor de 200 millones de pesos.

MiLoto
MiLoto juega cuatro días a la semana
Foto: MiLoto y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 12:10 a. m.

El sorteo número 379 de MiLoto, realizado el martes 12 de agosto de 2025, dejó un total de 11.483 ganadores y entregó en premios la suma de $414.455.750. El acumulado del sorteo era de $330 millones, y un afortunado jugador logró llevarse el premio mayor al acertar los cinco números ganadores:

Según el reporte oficial, el único ganador con cinco aciertos se llevó el acumulado total de $330.000.000, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada. Además, otros miles de jugadores celebraron premios en diferentes categorías.

En la modalidad de cuatro aciertos, 31 personas ganaron $522.150 cada una, sumando un total de $16.186.650 entregados en esta categoría. Por su parte, los apostadores con tres aciertos fueron 958, quienes recibieron $27.450 cada uno, alcanzando un monto global de $26.297.100. Finalmente, en la categoría de dos aciertos, 10.493 participantes obtuvieron un premio de $4.000 cada uno, para un total de $41.972.000.

El acumulado para el próximo sorteo, programado para el miércoles 13 de agosto de 2025, se reinicia con $120 millones, lo que mantiene la expectativa de los jugadores que buscan convertirse en el siguiente ganador del premio mayor.

MiLoto recuerda a sus participantes que pueden consultar los resultados oficiales en su página web, en los puntos autorizados de venta y a través de sus canales digitales. Además, se recomienda a los ganadores reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos y presentar el tiquete original de juego.

Este sorteo continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas de los colombianos para probar suerte con un sistema sencillo: basta con acertar entre dos y cinco números para recibir premios, con la posibilidad de llevarse acumulados millonarios.

Publicidad

Los jugadores interesados en participar deben recordar que las ventas se cierran minutos antes de cada sorteo y que las apuestas pueden realizarse tanto de manera presencial como en línea.

Con este nuevo resultado, MiLoto sigue repartiendo premios importantes y manteniendo la ilusión de miles de personas en todo el país. El próximo sorteo podría tener un nuevo multimillonario en Colombia.

