Resultados MiLoto hoy lunes 1 de septiembre de 2025: números y resultados

El lunes, 1 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 0390 de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El sorteo estuvo marcado por la expectativa de un gran acumulado y por miles de ganadores en las categorías inferiores, aunque el premio mayor quedó desierto, lo que eleva el acumulado a $600 millones para el próximo sorteo.

Los números ganadores de la noche fueron: 22 - 14 - 35 - 38 - 05.

Detalle de ganadores y premios del sorteo 0390 de MiLoto

Estos resultados confirman que aunque ningún apostador logró llevarse el acumulado mayor, casi 14.000 personas obtuvieron premios en las demás categorías.

Próximo sorteo y acumulado

Tras este resultado, el acumulado de MiLoto asciende a $600 millones, cifra que genera gran expectativa para el siguiente sorteo. Los jugadores tendrán una nueva oportunidad de ganar el millonario premio en la próxima jornada, que promete captar la atención de quienes buscan un golpe de suerte.



Cómo jugar MiLoto

MiLoto es un juego de azar regulado en Colombia y vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 01 al 39. Los premios varían según el número de aciertos logrados, siendo el acumulado para quienes logren acertar los cinco números de la combinación ganadora.

Con un valor accesible por apuesta, MiLoto se ha consolidado como una alternativa rápida y sencilla para quienes disfrutan de los juegos de lotería y buscan la posibilidad de cambiar su vida con un gran premio.

Balance del sorteo 0390

En conclusión, el sorteo de este 29 de agosto de 2025 dejó un balance positivo con más de $115 millones entregados en premios menores, aunque sin un ganador del acumulado. Ahora, toda la atención se centra en el próximo sorteo, que pondrá en juego $600 millones, un incentivo que seguramente atraerá a miles de apostadores en todo el territorio nacional.