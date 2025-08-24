Publicidad

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025 de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025 de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Consulte aquí el número ganador del sorteo del domingo 24 de agosto de 2025

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ImageFx / Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 12:44 p. m.

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Con una larga trayectoria, este sorteo se ha consolidado como una tradición para quienes disfrutan apostar a la suerte cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo, 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., lo que lo convierte en un plan habitual para quienes siguen la suerte cada tarde.

Modalidades de juego del Sinuano Día

Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las preferencias de cada jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): se gana con la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Día?

Las apuestas son accesibles para todos los bolsillos. La participación mínima es de $500 pesos, mientras que la máxima llega hasta los $25.000 pesos por tiquete.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar cualquier premio del Sinuano Día es obligatorio presentar:

  • Tiquete original sin enmendaduras ni tachaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio (medido en UVT), se aplican requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del ganador. El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
