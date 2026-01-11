Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana, con una presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su trayectoria y la constancia de sus sorteos diarios lo han convertido en una referencia habitual para miles de jugadores que, jornada tras jornada, revisan los resultados con la expectativa de acertar su número.La popularidad de este chance se explica, en gran medida, por su mecánica sencilla y la accesibilidad de sus apuestas.

Estas características lo consolidan como uno de los juegos de azar más representativos del país y como una cita diaria para los aficionados al chance en distintas regiones de Colombia. El sorteo puede seguirse en tiempo real a través de su transmisión en vivo, un elemento que refuerza la transparencia y confianza en el proceso.

Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día correspondiente a este sábado 10 de enero de 2026 fue el 9242 - 9. Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Resultados oficiales:



Número ganador: 9242.

Dos últimas cifras: 42.

Tres últimas cifras: 242.

Quinta balota: 9.

Desde el año 2025, el Sinuano Día incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar las ganancias siempre que se acierte de forma simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad en cada jornada y la claridad del procedimiento han sido factores determinantes para fortalecer su credibilidad, tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.

Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.

¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y contribuye a mantener el carácter popular de este juego de azar.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.Verificar siempre los resultados y seguir los canales oficiales es clave para garantizar un proceso de cobro seguro y sin contratiempos.