Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana, con gran aceptación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su formato sencillo y accesible lo ha convertido en la opción preferida de miles de jugadores que buscan tentar la suerte cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 31 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Desde este año, los apostadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de obtener premios mayores al combinarlo con las demás cifras.



Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican poco después de las 2:30 p.m.



Modalidades de juego

El juego ofrece diversas formas de apostar, permitiendo adaptar la estrategia según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Sinuano Día se adapta a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los apostadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más emocionantes de Colombia, ofreciendo variedad de modalidades y manteniendo viva la tradición del juego en la Costa Caribe.